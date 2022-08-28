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Кубок мэра Москвы. «Динамо» играет с «Витязем» за 5-е место, «Амур» и «Спартак» сыграют за 3-е, ЦСКА и «Куньлунь» встретятся в финале

ЦСКА сыграет с «Куньлунем» в финале Кубка мэра Москвы. Кубок мэра Москвы Матч за 5-е место «Динамо» – «Витязь» – 10:00 Матч за 3-е место  «Амур» – «Спартак» – 14:00 Финал ЦСКА – «Куньлунь» – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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