Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от Китая и других постоянных членов Совбеза ООН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от Китая и других постоянных членов Совбеза ООН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит агентство "Синьхуа".
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