РЕН ТВ

194 831 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Его надо в херсонскую пыточную свозить, в Мариуполь.Макрон высказал П...
  • Tamara Kukushkina
    Туда только кинжал нужен.Последние данные ...
  • Елена Мамонова
    Хоть и на закате жизни,но получилФронтовику из ДНР...

Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности

Украина предложила Китаю стать гарантом безопасности

REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от Китая и других постоянных членов Совбеза ООН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх