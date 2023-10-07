Жизненный путь президента России Владимира Путина является ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству.
Лукашенко поздравил Путина с 71-летием
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Александр Глущенко
Владимир Владимирович ! С Днём рождения Вас ! Здоровья, здоровья Вам , на многие лета.
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6 час.
Александр Глущенко
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6 час.
Александр Глущенко
"Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая помощь у Запада".. Не понятно где всё это в одной тупой башке хранится .Не знает где сраку приткнуть ..
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6 час.
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