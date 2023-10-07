Лукашенко поздравил Путина с 71-летием

Владимир Владимирович ! С Днём рождения Вас ! Здоровья, здоровья Вам , на многие лета.

Александр Глущенко

"Лукашенко заявил, что Зеленский ведет себя правильно, выпрашивая помощь у Запада".. Не понятно где всё это в одной тупой башке хранится .Не знает где сраку приткнуть ..