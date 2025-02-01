«Они будут понимать, что их ждет»: в ДРКБ побывали школьники, мечтающие стать врачами

Сегодня по всему Татарстану проходит фестиваль «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Больницы и медицинские вузы сегодня открыли свои двери для школьников, которые в будущем хотят связать свою жизнь с медициной.
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