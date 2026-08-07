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Депутат Панеш: часто под видом рассрочки скрывается полноценный кредит

Депутат Панеш: часто под видом рассрочки скрывается полноценный кредит

Часто под видом рассрочки подписывается полноценный кредитный договор. Человек ставит подпись под анкетой заёмщика, согласием на передачу данных в бюро кредитных историй, а вместе с товаром ему навязывают страховку, платные подписки и расширенную гарантию.

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