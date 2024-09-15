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«Шеф, все пропало»: как ФСБ разоблачила в Москве британских шпионов

«Шеф, все пропало»: как ФСБ разоблачила в Москве британских шпионов

«Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» — примерно с таким общим посылом выступил на этой неделе бывший глава европейского Центрального банка Марио Драги, и предложил европейцам затянуть пояса, вложиться как следует в новые технологии и попытаться не остаться на обочине истории.

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