«Шеф, все пропало»: как ФСБ разоблачила в Москве британских шпионов

«Шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает» — примерно с таким общим посылом выступил на этой неделе бывший глава европейского Центрального банка Марио Драги, и предложил европейцам затянуть пояса, вложиться как следует в новые технологии и попытаться не остаться на обочине истории.