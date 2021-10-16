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Участник "Танців з зірками" Каднай заинтриговал, что нового приготовил украинцам: "Хочется выйти с ним на паркет..."

Участник "Танців з зірками" Каднай заинтриговал, что нового приготовил украинцам: "Хочется выйти с ним на паркет..."

Известный певец Дмитрий Каднай (KADNAY) рассказал о желании удивить своих поклонников на шоу "Танці з зірками", ведь с партнершей готовят особенный танец.

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