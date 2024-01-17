Оркестр Нижегородской филармонии выступил с новогодними гастролями в Китае

Оркестр Нижегородской филармонии им. Ростроповича выступил с новогодними гастролями в Китае. Как сообщил заместитель губернатора Олег Беркович, музыканты побывали в 7 городах и дали 15 концертов, на которых побывали более 14 тысяч зрителей.