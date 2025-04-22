Два бойца ВС РФ остановили контратаку ВСУ на БМП Bradley

Двое военнослужащих российской армии остановили контратаку целого отделения ВС Украины на американской БМП Bradley на кураховском направлении, заявил агентству РИА Новости штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка с позывным «Мультик».
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