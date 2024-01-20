Горнолыжный курорт в КНДР ждет россиян: первая группа для тура в Северную Корею набрана Евгения КомароваВо ВКонтакте агентство по туризму Приморского края официально объявило о наборе первой группы из 100 российских туристов, которые в ближайшее время отправятся на горнолыжный курорт Масикрён в КНДР.