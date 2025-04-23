Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ: выдворенный из РФ Руснак поддерживал контакты с главой ГУР Украины Будановым

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выдворенный из РФ за намерение собрать сведения закрытого характера бывший сотрудник спецслужбы Молдавии — Службы информации и безопасности (СИБ) — Дмитрий Руснак с 2020 года поддерживал связь с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым.

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