ФСБ: выдворенный из РФ Руснак поддерживал контакты с главой ГУР Украины Будановым

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выдворенный из РФ за намерение собрать сведения закрытого характера бывший сотрудник спецслужбы Молдавии — Службы информации и безопасности (СИБ) — Дмитрий Руснак с 2020 года поддерживал связь с главой военной разведки Украины Кириллом Будановым.