В Челябинске продали очередное имущество фабрики «Краснодеревщик

В Челябинске продали на торгах имущество фабрики «Краснодеревщик», объявленной банкротом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с молотка ушли объекты недвижимости, расположенные на улице Механической, инженерные сооружения и оборудование.
В Челябинске продали на торгах имущество фабрики «Краснодеревщик», объявленной банкротом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с молотка ушли объекты недвижимости, расположенные на улице Механической, инженерные сооружения и оборудование.
Свежие комментарии