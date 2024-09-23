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Петербургский дневник

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Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООН

Вучич наградил Небензю орденом за поддержку Сербии в ООН

Церемония прошла в постпредстве страны при ООН Президент Сербии Александр Вучич вручил постоянному представителю России при ООН Василию Небензе орден Сербского знамени первой степени за помощь Сербии в ООН в ходе обсуждения резолюции «о геноциде в Сребренице».

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