Алтайский Россельхознадзор проверит производителя фальсификата из магазина "Светофор"

Совместно с прокуратурой ведомство внепланово посетит предприятие, которое поставляет некачественные пельмени Алтайский Россельхознадзор организует внеплановую проверку производителя некачественных пельменей из магазина "Светофор".
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