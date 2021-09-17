В DokeV будут кооператив и смена времени суток, погоды и даже времен года

Ведущий продюсер приключенческой DokeV от Pearl Abyss в интервью IGN поделился новыми подробностями игры и размерами открытого мира, который, как оказалось, по первому трейлеру оценить невозможно — в ролике показали меньше 10% всего острова.
Ведущий продюсер приключенческой DokeV от Pearl Abyss в интервью IGN поделился новыми подробностями игры и размерами открытого мира, который, как оказалось, по первому трейлеру оценить невозможно — в ролике показали меньше 10% всего острова.
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