Хитрости с содой для облегчения быта

С нами не соскучишься!

Сода имеется в каждом доме, причём некоторые хозяева не могут израсходовать одну пачку за много лет. После советов ниже уверены: сода скоро закончится! 8 полезных бытовых хитростей облегчат домашний труд, решат многие проблемы и дадут полезные подсказки хозяюшкам.