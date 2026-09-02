Империя Рош до восстания биомашин Об этой загадочной стране с названием Империя Рош нам неизвестно практически ничего.
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Для Украины зима близко, а ведь мы еще не начинали
«Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но с террористами переговоров не ведут», — сказал, как отрезал, Владимир Путин. Пока в Бишкеке проходил саммит ШОС, а министры финансов России и США встречались на полях саммита G20, наша армия дополняла дипломатические усилия своей работой по военным целям. Результаты ее впечатляющи. «Дни и ночи настоящего ада», — взволнованно описывает обстановку в Киеве репортер немецкой Die Welt.
«Волны бессчетных дронов (многие из них оснащены реактивными двигателями, что не позволяет их перехватывать) навели киевлян на мысль, что наступил новый этап войны», — рассказывает нам корреспондент The New York Times. Да что вы говорите? На шестой день индеец Зоркий Глаз заметил, что как раньше уже не будет.
Действительно, сирены в Киеве не выключались всю неделю — удары российские ВС наносят днем и ночью, массированно, буднично и регулярно.
Рои дронов стали меньше, однако запускаются они чаще, буквально каждые десять минут. Прекрасно проявляют себя новейшие модели наших «Гераней»: реактивные двигатели позволяют им лететь на высоте двух с половиной — трех километров и развивать скорость до 500 километров в час. Защиты от них у ВСУ нет. «Инфраструктура противодействия реактивным «шахедам» пока не сформирована», — пожаловался представитель украинского ВПК в интервью Би-би-си.
В то же время ракеты к «Пэтриотам» у Киева уже закончились. Что оставляет ВСУ сложный выбор — пытаться сбивать наши дроны либо с истребителей, либо из стрелкового оружия. Спойлер: и то и другое бессмысленно.
Кроме Киева — цитадели украинского ВПК — российская армия долбит по регионам, выключая электроподстанции и демонтируя железнодорожную инфраструктуру. Причем это не разовые ответные меры на особо возмутительные теракты ВСУ. Это именно что рутинная работа по целям.
Наше Министерство обороны анонсировало кампанию по уничтожению энергоструктуры Украины. Кстати, населению Незалежной стоило бы оценить широту этого гуманитарного жеста: их честно предупредили, что будет. А армия России принялась эти планы выполнять и перевыполнять.
Когда-то большевики принесли в эти места «лампочку Ильича», однако сегодня население б. УССР массово мечтает о декоммунизации. Соответственно, все лампочки будут выключены. Плюс пустые полки в магазинах — совсем как во времена краха СССР.
Зима в таких условиях обещает стать трудной. Мегаполисы без работающей канализации, водоснабжения, электричества и отопления превратятся в города-призраки.
Украинские элитарии уже сейчас призывают жителей городов бежать в деревни, однако где они там будут жить? Скорее уж украинские горожане ломанутся в Европу — по наезженным дорогам, с безвизом наперевес. Нетрудно представить радость европейцев от приезда миллионов новых мигрантов с завышенными требованиями и амбициями. Особенно, наверное, обрадуются поляки.
В 2014 году Петр Порошенко высказался о Донбассе: «У нас дети пойдут в школы, у них будут сидеть в подвалах». Сегодня, как мы видим, в подвалах сутками напролет сидят избиратели Порошенко, а также Зеленского. Благодарить за это они должны исключительно своего фюрера и его западных хозяев.
Это они придумали и воплотили в жизнь план террористических ударов по глубокому тылу России. Это они планировали убийства наших мирных жителей, хладнокровно выцеливали и убивали наших детей и подростков. Это они разместили склады с оружием и взрывчаткой прямо в украинской жилой застройке, используя собственных мирных граждан как живой щит.
Годами Москва проявляла невероятный, зашкаливающий гуманизм по отношению к противнику. Все была у нас надежда на то, что украинцы поймут, что с ними вытворяют их людоедские элиты, и попытаются сменить на более адекватных персонажей.
Но раз за разом наше благородство и гуманизм принимали за слабость. В ответ мы получали все более наглые и кровавые диверсии и теракты. Что ж, возможно перспектива голодной и холодной зимы подскажет украинцам, где сидят их истинные враги, и заставит призвать к ответу киевскую шайку.
При этом активные действия нашей армии совершенно не отменяют тот факт, что Россия по-прежнему открыта к переговорам по украинскому кейсу. Одно другому не противоречит. Мы за мир, но на наших условиях. В любых переговорах должны учитываться реалии на земле, которые день ото дня становятся для нас все лучше.
И хватит уже тешить себя бреднями про «усталость» Москвы. Русские, как известно, долго запрягают, но быстро едут. Массированная работа по Украине будет продолжена ударным темпом, все мощности и возможности у нас для этого есть. Ведь, как однажды сказал наш Верховный главнокомандующий, «мы-то по большому счету всерьез пока ничего и не начинали».