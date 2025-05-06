Россиянам назвали способ построить частный дом на 40 % дешевле

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Типовой проект частного дома позволит построить его на 40 процентов дешевле. Способы сэкономить при возведении коттеджей назвал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев, пишет NEWS.