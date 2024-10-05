Всероссийское совещание детских школ искусств пройдет 8 октября

8 октября Министерство культуры России проведет всероссийское совещание с участием представителей различных культурных организаций, включая детские школы искусств и методические службы, сообщается на сайте Минкультуры России.
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