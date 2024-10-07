Творческие коллективы со всей России выступили на фестивале в Павловском Посаде

Необычный фестиваль-карнавал впервые прошел в Павловском Посаде. На мероприятие в парке «Меленки» приехали коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Владимира, Архангельска и многих других городов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии