Экс-солистку «Ленинграда» Алису Вокс отвезли в больницу после укуса клеща

Она призналась подписчикам, что дико боится Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс сообщила в социальных сетях о неприятном происшествии, которое вынудило ее отменить концерт, запланированный на 27 июля.
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