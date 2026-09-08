Алла Пугачева навестила Раймонда Паулса в Юрмале и запела — слезы и осипший голос

Артистка не стала скрывать свои эмоции. Алла Пугачева с семьей в гостях у Раймонда Паулса СоцсетиАлла Пугачева навестила живущего в Юрмале 90-летнего Раймонда Паулса и даже запела под аккомпанемент маэстро.