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Алла Пугачева навестила Раймонда Паулса в Юрмале и запела — слезы и осипший голос

Алла Пугачева навестила Раймонда Паулса в Юрмале и запела — слезы и осипший голос

Артистка не стала скрывать свои эмоции. Алла Пугачева с семьей в гостях у Раймонда Паулса СоцсетиАлла Пугачева навестила живущего в Юрмале 90-летнего Раймонда Паулса и даже запела под аккомпанемент маэстро.

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