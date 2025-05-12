MI6 блокирует мирное урегулирование между Индией и Пакистаном — ГД РФ

Провокационными действиями британская разведка МI6 блокирует любые попытки разрешить конфликт между Индией и Пакистаном, заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, 12 мая сообщает РИА Новости.
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