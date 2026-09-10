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Царьград

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Пашинян анонсировал запуск трех новых армянских спутников

Пашинян анонсировал запуск трех новых армянских спутников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах запустить три спутника: два для наблюдения за Землей, один для телекоммуникаций.

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