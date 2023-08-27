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Столичная инфляция Японии обновила годовой минимум

Базовый и общий уровни инфляции, измеряемой в Токио, вышли ниже июльских значений. Эти показатели прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен, оправдывая прогнозы Центробанка об отсутствии необходимости срочного увеличения ставки.

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