Столичная инфляция Японии обновила годовой минимум

Базовый и общий уровни инфляции, измеряемой в Токио, вышли ниже июльских значений. Эти показатели прогнозируют дальнейшее замедление роста потребительских цен, оправдывая прогнозы Центробанка об отсутствии необходимости срочного увеличения ставки.