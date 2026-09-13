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Царьград

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Пять фраз, которые лучше не произносить по телефону: Как не стать жертвой мошенников

Пять фраз, которые лучше не произносить по телефону: Как не стать жертвой мошенников

Телефонное мошенничество - это не столько взлом банковских систем, сколько социальная инженерия. Главная цель злоумышленника - заставить человека добровольно отдать деньги или данные для доступа к ним.

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