Выставки игр и пособий.

В рамках реализации годового направления учреждения дошкольного образования педагогическими работниками в группах были организованы выставки дидактических игр и пособий по формированию основ экономической культуры детей .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии