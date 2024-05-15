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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич набрал 40+7+13, «Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту»

Никола Йокич набрал 40+7+13, «Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту»

Лидер «Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач. За 41 минуту на площадке серб, который перед началом встречи получил награду MVP сезона, реализовал 15 из 22 с игры и 8 из 9 с линии.

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