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Укроп в Шереметьево

Укроп в Шереметьево

Товарищ майор работает по хохлам от всей души. Дивчинка с Украины делится свежим опытом пересечения границы в Шереметьево, судя по ее отзывам, за проверку чубов взялись со всей имперской методичностью.

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Комментарии
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Иван Ребров
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3 час.
Silver Kont
Это в  аэропорту, а сколько их проходит через пограничные переходы по всяким липовым бумажкам...
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2 час.
Аркадий Цыганов
Жил у нас в 60-е дядя Вася. Съездил как-то на Украину, и опознали в нём полицая фашистского. Судили. А сейчас интернет помнит всё
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1 час.

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