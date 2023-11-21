Товарищ майор работает по хохлам от всей души. Дивчинка с Украины делится свежим опытом пересечения границы в Шереметьево, судя по ее отзывам, за проверку чубов взялись со всей имперской методичностью.
Укроп в Шереметьево
Комментарии
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Иван Ребров
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3 час.
Silver Kont
Это в аэропорту, а сколько их проходит через пограничные переходы по всяким липовым бумажкам...
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2 час.
Аркадий Цыганов
Жил у нас в 60-е дядя Вася. Съездил как-то на Украину, и опознали в нём полицая фашистского. Судили. А сейчас интернет помнит всё
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1 час.
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