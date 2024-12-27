Сводка! Срочно! Суджанский район – ВСУ пытаются сделать невозможное: тяжелый бой на Запорожском фронте

▪️ В Курской области продолжаются боевые действия в лесных массивах Суджанского района. По информации Министерства обороны России, вооруженные силы Украины активно проводят контратакующие действия, пытаясь замедлить наши успехи.
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