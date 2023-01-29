Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Министр спорта Татарстана: «В арабском мире большой запрос по развитию хоккея и фигурного катания. В каждом эмирате – ледовая арена. Эту тему хотим развивать»

Министр спорта Татарстана рассказал о сотрудничестве с арабскими странами в плане развития хоккея. – Ваша цитата: «В условиях отмены спортивных мероприятий Казань могла бы стать площадкой для турниров стран БРИКС, ШОС».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх