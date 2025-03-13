Качество услуг под вопросом: в Госдуме выступили за мораторий на рост цен за ЖКУ

В Госдуме предложили установить мораторий на повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги. Инициаторами идеи стали депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» и ее лидер Сергей Миронов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии