Явка на выборах в Госдуму в первый день голосования превысила 21%

К этой минуте явка на выборах в Госдуму в первый день голосования по всей стране - превысила 21%. Уже проголосовали Дальний Восток и Сибирь, только что закрылись избирательные участки на Урале.
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