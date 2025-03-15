Брянская Ломаковка снова попала под огонь ВСУ

Об этом сообщили местные жители в одном из пабликов.Сегодня, 15 марта, брянское село Ломаковка Стародубского района якобы снова стало мишенью украинских террористов, в населенном пункте ВСУ ведут обстрел.
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