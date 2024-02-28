Команда Albion Online раскрыла подробности обновления “Основание” Albion Online продол...

Команда Albion Online раскрыла подробности обновления “Основание”Albion Online продолжает переходить на сезонные обновления, и следующее обновление, “Основание”, уже на подходе: в нем появятся новые функции, такие как “Укрепления”, и многое другоеЧитать дальше → источник.