Команда Albion Online раскрыла подробности обновления “Основание” Albion Online продол...

Команда Albion Online раскрыла подробности обновления “Основание”Albion Online продолжает переходить на сезонные обновления, и следующее обновление, “Основание”, уже на подходе: в нем появятся новые функции, такие как “Укрепления”, и многое другоеЧитать дальше → источник.
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