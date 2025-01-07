Куда пойти детям и взрослым 7 января и в другие дни новогодних каникул: большая афиша Астрахани

Новогодние праздники продолжаются! И если вы утомились от домашнего досуга, то выйдете на улицу – ведь проходящая в Астрахани праздничная программа очень насыщена! Не верите? Тогда загляните в нашу афишу - ПУНКТ-А собрал ее максимально полно: от детских представлений до взрослых концертов.