👍 Аксёнов готов продолжить работу на своём посту при поддержке Президента России и крымчан Срок полномочий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова истекает в 2024 году.
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👍 Аксёнов готов продолжить работу на своём посту при поддержке Президента России и крымчан Срок полномочий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова истекает в 2024 году.