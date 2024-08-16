Вот этот песель, между прочим, правильно делает — обращает ветер себе во благо. И вы тоже можете. Сегодня — лучший день для этого.
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Вот этот песель, между прочим, правильно делает — обращает ветер себе во благо. И вы тоже можете. Сегодня — лучший день для этого.