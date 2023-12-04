После капремонта открылась детская поликлиника в Уссурийске

В понедельник, 4 декабря, начала работу детская поликлиника по улице Дубовая роща, 1 в Уссурийске. Медучреждение претерпело капитальный ремонт и готово принимать маленьких пациентов, проживающих в районах Междуречья и железнодорожной слободы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на TG-канал (18+) Уссурийской ЦГБ.