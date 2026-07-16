Названы регионы России с самой высокой преступностью за первое полугодие 2026 года

МВД России подвело итоги криминальной статистики за первые шесть месяцев 2026 года. Согласно данным ведомства, наибольшее количество преступлений в пересчёте на 10 тысяч населения зафиксировано в Алтае, Карелии и Сахалинской области.
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