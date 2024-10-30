На Смоленщине появятся новые секции и детские лиги по самбо

Смоленский губернатор провёл плодотворную рабочую встречу с главой всероссийской федерации этого вида спорта Сергеем Елисеевым Правительство региона планирует организовать новые секции, создать детские самбистские лиги по всей Смоленской области, поддержав для этого реализацию образовательных проектов «Самбо – в село!» и «Самбо – в школу!».