Новосибирский цыган сбил собаку и потребовал от её хозяйки оплатить разбитый бампер

По словам очевидцев, мужчина наехал на животное и не стал ему помогать. Вместо этого наглец кинулся на пенсионерку, которая гуляла с псом, стал оскорблять ее и вел себя агрессивно.
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