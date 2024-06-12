В подземке Петербурга метростроителя насмерть придавило вагонеткой

Сегодня трагическое происшествие произошло во время проведения работ в метрополитене. В перегонном тоннеле на Кронштадтской улице, расположенном между станциями "Автово" и "Кировский завод" красной ветки, сошли с рельсов установленные на электровозе вагонетки.
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