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Как Зеленский сделал из Европы село Степанчиково

Как Зеленский сделал из Европы село Степанчиково

Когда наблюдаешь за поведением Зеленского и реакцией на него в европейских столицах, возникает ощущение, что ты уже видел это раньше или, как минимум, читал об этом.

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