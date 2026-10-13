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"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ

"Дизеля на дорогу не хватит, воевать некем": Бавырин о шансах Европы против РФ

Европейские страны НАТО физически не способны пойти на Россию прямой войной из-за тотального дефицита оружия и неспособности справиться даже с минимальными угрозами, рассказал в интервью изданию Украина.

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