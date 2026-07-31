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«Прикатила на 10 килограммов больше»: воссоединение Константина Ивлева с молодой женой после развода обернулось скандалом

«Прикатила на 10 килограммов больше»: воссоединение Константина Ивлева с молодой женой после развода обернулось скандалом

Воссоединение 52-летнего Константина Ивлева и его 33-летней бывшей супруги Валерии Куденковой обернулось громким обсуждением в Сети.

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