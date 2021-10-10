Захарова прокомментировала отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца

Мария Захарова, официальный представитель дипломатического ведомства России, в комментарии к информации об отставке австрийского канцлера Себастьяна Курца заявила, что это внутреннее дело Австрии, и она уверена, что в Вене «сами разберутся».
Мария Захарова, официальный представитель дипломатического ведомства России, в комментарии к информации об отставке австрийского канцлера Себастьяна Курца заявила, что это внутреннее дело Австрии, и она уверена, что в Вене «сами разберутся».
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