Южный Федеральный

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Захарова прокомментировала отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца

Захарова прокомментировала отставку канцлера Австрии Себастьяна Курца

Мария Захарова, официальный представитель дипломатического ведомства России, в комментарии к информации об отставке австрийского канцлера Себастьяна Курца заявила, что это внутреннее дело Австрии, и она уверена, что в Вене «сами разберутся».

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