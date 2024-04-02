В США сообщили о планах направить Израилю партию истребителей и ракет

Администрация президента Джо Байдена рассматривает возможность продажи Израилю до 50 новых истребителей F-15, 30 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 «воздух-воздух» и ряда комплектов боеприпасов Joint Direct Attack, которые превращают бомбы в высокоточные орудия, заявил помощник конгресса и знакомый с ходом дискуссий источник газеты Politico в понедельник, 1 апреля.