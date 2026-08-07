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Порядок, государство

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Ставропольские автоинспекторы предотвратили возгорание грузовика и получили благодарность от водителя

В адрес сотрудников Госавтоинспекции Ставрополья поступила благодарность от жителя региона, который отметил профессиональные действия автоинспекторов, оперативно предотвративших возгорание грузового автомобиля.

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