Ставропольские автоинспекторы предотвратили возгорание грузовика и получили благодарность от водителя

В адрес сотрудников Госавтоинспекции Ставрополья поступила благодарность от жителя региона, который отметил профессиональные действия автоинспекторов, оперативно предотвративших возгорание грузового автомобиля.
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