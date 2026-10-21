В Чите 39-летний местный житель осуждён за государственную измену.Согласно данным управления ФСБ России по Забайкальскому краю, мужчина был завербован украинскими спецслужбами для участия в диверсионно-террористической деятельности на территории России.
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